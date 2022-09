Recordaantal handelszaken stopte in 2022

door Dirk Billion

Er zijn in Limburg in 2021 al 402 handelszaken failliet verklaard en dat is een stijging met 35 procent tegenover vorig jaar. Dat is dramatisch maar topman Bart Lodewyckx van Unizo Limburg relativeert. De coronasteun de voorbije jaren gold voor veel bedrijven als een infuus, vergelijken met 2021 is moelijk. En toch doet de energiecrisis hard ontwaken zonder steun. Er is bovendien nog meer slecht nieuws: stopzettingen komen niet in de faillissementscijfers - we onderschatten het probleem - én de zware klap moet nog komen. Na de slagers, de bakkers en de frituren volgen de buurtsupermarkten.