Recordaantal patiënten mogen intensieve zorg verlaten

De afgelopen 24 uur zijn er 116 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, een dag eerder waren er dat 84. Daarmee ligt het aantal hospitalisaties na drie dagen opnieuw boven de symbolische grens van 100. “Vermoedelijk gaat dit nog steeds om een compensatie van het weekendeffect”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Ik vermoed dat dit aantal de komende dagen opnieuw gaat dalen”. De experten stellen een duidelijk dalende trend vast. In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 2.849 patiënten opgenomen. Er mochten 290 mensen het ziekenhuis verlaten, een sterke stijging van 227. Op intensieve zorgen liggen nu 646 personen, dat zijn er evenveel als de dag voordien. Toch is ook op de afdeling intensieve zorg een duidelijk dalende trend zichtbaar. Er zijn de voorbije 24 uur 110 nieuwe overlijdens gerapporteerd in België. Gisteren waren er dat 97. De ziekenhuizen meldden 51 sterfgevallen, de woonzorgcentra 59. Daarnaast werden retroactief 229 bijkomende sterfgevallen uit de ziekenhuizen toegevoegd, waardoor in totaal nu 8.339 coronadoden zijn gerapporteerd. De extra overlijdens vonden plaats in de periode tussen 24 maart en 4 mei. Het gaat om overlijdens waarbij de coronabesmetting niet is bevestigd door een laboratoriumtest. In 71 gevallen werd een coronabesmetting vastgesteld na een longscan, die wijst op een duidelijke infectie. Daarnaast werden ook 157 vermoedelijke Covid-19 sterfgevallen meegeteld. In die gevallen is er geen test of scan die een besmetting bevestigd, maar hebben de artsen een sterk vermoeden hebben dat het een Covid-19 overlijden is. Vanaf nu zullen deze overlijdens dagelijks meegenomen worden in de gerapporteerde cijfers. In België zijn de afgelopen 24 uur 272 nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal zijn er 50.781 bevestigde gevallen van besmetting in ons land.