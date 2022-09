In De Vossemeren in Lommel is de eerste Nature Trail van Center Parcs in gebruik genomen. Het is een wandelpad van 2,5 km door de rijke natuur. Center Parcs, een belangrijke toeristische speler in Limburg heeft er een geweldige zomer opzitten en investeert 40 miljoen euro in De Vossemeren. Alle huisjes en het hotel worden opgeknapt. Tegen november is alles klaar. Jean Henkens, geestelijke vader van De Vossemeren, tekende het wandelpad uit en nam ons mee.