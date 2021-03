Minder mobiele inwoners kunnen voor hun transport van en naar het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden een beroep doen op verschillende taxibedrijven die op het grondgebied Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken actief zijn. Hiervoor sloten de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken vandaag een samenwerkingsovereenkomst af. "We zijn als stad- en gemeentebestuur ontzettend dankbaar dat de taxibedrijven hun schouders zetten om het vervoer voor minder mobiele personen mee te organiseren," vertellen burgemeesters Veerle Heeren van Sint-Truiden, Patrick Lismont van Gingelom en Dries Deferm van Nieuwerkerken. Vanaf vandaag kunnen minder mobiele inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken een beroep doen op een taxibedrijf voor hun vervoer van en naar het vaccinatiecentrum. Het aanbieden van dit taxivervoer biedt de mogelijkheid om aan de resterende vervoersvragen tegemoet te komen. De aanvraag van de rit zal steeds via het callcenter van het vaccinatiecentrum gebeuren op het telefoonnummer 011/49.49.07.Voor minder mobiele inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en NieuwerkerkenDe stad Sint-Truiden heeft, in samenspraak met de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken, verschillende taxibedrijven bevraagd om in te staan voor het taxivervoer voor de minder mobiele burgers van de deelnemende gemeenten. In overleg met de verschillende taxibedrijven werd tot een vergelijk gekomen inzake de tariefbepaling voor het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum, rekening houden met de doorlooptijd in het vaccinatiecentrum. Vijf euroHierdoor betalen minder mobiele inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken een vast tarief van vijf euro voor hun rit heen en terug het vaccinatiecentrum. Dit tarief is van toepassing ongeacht of er één of twee personen vervoerd worden. Het forfaitair bedrag van vijf euro volstaat echter niet om de kosten van het taxivervoer te dekken. Stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken zullen het bijkomende forfaitair bedrag (15, 25, 35, 50 en 65 euro afhankelijk van de afstand) de taxibedrijven overmaken. PraktischWie rekent op een taxidienst, vraagt de rit minstens twee dagen op voorhand aan via het callcenter 011/49.49.07 en kan meteen ook zijn vaccinatieafspraak bevestigen. Een medewerker van het callcentercenter zal de afspraak controleren en een rit boeken bij een taxibedrijf.