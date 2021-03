Reeks De Stand van de Sterren (deel 1): De Slagmolen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) starten vandaag met een campagne rond veilig fietsen. Verspreid over heel Vlaanderen zullen campagneborden opduiken die fietsers en automobilisten oproepen om meer aandacht te hebben voor elkaar en zo te zorgen voor veiliger verkeer. Voor het initiatief werkt de VSV samen met 188 Vlaamse steden en gemeenten die de campagne ondersteunen. Ook de gemeente Zonhoven zet haar schouders onder dit initiatief. "We hebben het afgelopen jaar massaal de fiets (her)ontdekt. Deze positieve fietstendens wil ik vasthouden en verder stimuleren om zo bij iedereen een fietsreflex te creëren. Mensen zullen nog meer fietsen als dit veilig kan. Daarom trek ik nooit geziene budgetten uit voor de versnelde realisatie van concrete projecten voor meer en betere fietspaden. Maar ook menselijk gedrag speelt een belangrijke rol bij fietsongevallen. Daar willen we fietsers en automobilisten met deze positieve hoffelijkheidscampagne bewust van maken", aldus Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.Campagne met een knipoogMeer dan 5.000 campagneborden staan op zorgvuldig gekozen locaties verspreid over Vlaanderen. "Deze campagne vraagt met een vriendelijke en positieve “bedankt-knipoog” aandacht voor specifieke situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers. Daarbij kan het gaan over automobilisten die op het fietspad staan, afslaan zonder op de fietsers te letten of te weinig zijdelingse afstand houden bij het voorbijrijden van fietsers, maar evengoed over fietsers die in het donker zonder verlichting rijden, de voorrangsregels niet naleven of hun snelheid niet aanpassen in de buurt van fietsende kinderen of senioren," vertelt Peeters. Waarom?Fietsers zijn jammer genoeg de grootste groep verkeersslachtoffers (doden en zwaargewonden). "Voor alle andere weggebruikers slagen we erin om het verkeer jaar na jaar veiliger te maken, maar voor de fietsers lukt ons dat minder goed. De voornaamste oorzaken van fietsongevallen vormden de basis voor een bevraging bij 900 fietsers en autobestuurders," klinkt het bij VSV. De resultaten waren opmerkelijk en werden meteen ook de invalshoek voor deze fietsveiligheidscampagne. "Grote verschillen tussen wat fietsers en autobestuurders als gevaarlijk ervaren, vallen op. Daarom willen we aanzetten om meer rekening met elkaar te houden." Een uitgebreide reportage kan u bekijken in het TVL-Nieuws om 18 uur 30.