Reeks deel 2: Scholencampus Elfde Liniestraat Hasselt naar Amerikaans model

Restaurant Imprévu uit Houthalen-Helchteren is door Star Wine List bekroond tot beste nieuwkomer van het jaar. Tijdens de wedstrijd Beste Sommelier van België georganiseerd door de Belgische Sommeliergilde in het Radisson Blu Astrid Hotel in Antwerpen vierde Star Wine List voor het eerst de beste wijnlijsten en de teams erachter. Star Wine List beoordeelt de wijnlijsten in verschillende categorieën. Imprévu behaalde in maar liefst vier categorieën finaleplaatsen. Sommelier van Imprévu, Lucas Ernes, mocht The Gold Star in ontvangst nemen in de categorie Beste Nieuwkomer. Daarnaast behaalde het restaurant zilver in The Best By the Glass List, The Best Austrian Wine List en The Best Medium-Sized Wine List. De winnaars in de internationale categorieën kwalificeren zich voor de Internationale finale in Juni 2024 waar ze het zullen opnemen tegen de categoriewinnaars uit andere landen en continenten. Imprévu opende in april van dit jaar zijn deuren op één van de toplocaties in Limburg, De Barrier in Houthalen. Kok Mitchell Merola baat er samen met zijn partner Daniela de zaak uit. Het koppel, bekend van Mijn Restaurant, leerde de knepen van het vak in Table'0 in Heers en zet nu hun culinaire droom dus verder in Houthalen-Helchteren.