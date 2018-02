Reeks In het Spoor van de Wolf (deel 3): zo kwam Naya in Leopoldsburg terecht

- Opnieuw een zwarte dag voor Limburg. 380 mensen verliezen hun job door de sluiting van Medtronic in Opglabbeek. - Het jaarverslag van de federale gerechtelijke politie bevestigt het imago van Limburg als thuishaven voor de georganiseerde misdaad. Er deden zich 35 afrekeningen voor in het criminele milieu. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Twee schietpartijen zijn rechtstreeks gelinkt aan de Italiaanse maffia. - Patrick Janssens doet opmerkelijke uitspraken over zijn ontslag bij Racing Genk. Hij zag het ontslag aankomen, hij beseft dat hij niet goed lag in de club, maar zegt dat hij er wel een fijne tijd heeft meegemaakt. - En in het derde en laatste deel van de TVL-reeks In het Spoor van de Wolf zien we dat Naya in Duitsland en Nederland schitterende natuurgebieden links laat liggen om zich te vestigen in Limburg.