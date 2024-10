REEKS VERKIEZINGEN: Pelt

Volgende week dinsdag ontvangt het koningspaar verschillende schooldirecteurs in het paleis van Laken voor een diner om in gesprek te gaan over de uitdagingen in het onderwijs. Een van hen is Annelies Havermans, directeur van de secundaire school GO! A-Maze in Beringen. Het schoolmodel is gebasseerd op het Scandinavische onderwijsmodel waarbij leerlingen zelfstandig kunnen werken. De school start om half 10 's ochtends en de lessen duren 70 minuten in plaats van 50.