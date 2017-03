Meer dan de helft van de vrachtwagens op de Genkse wegen is in overtreding. Dat blijkt uit een grote verkeerscontrole van politiezone MidLim. Nochtans brengt een te zwaar geladen vrachtwagen de verkeersveiligheid in het gedrang. De grootste voertuigen mogen maar maximaal 44 ton wegen, maar zijn in de praktijk vaak zwaarder. Dat merkten we vanmorgen zelf toen we meegingen op controle.