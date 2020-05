Riemst start met bedeling van mondmaskers

Het risico op besmetting voor ziekenhuispersoneel ligt amper hoger dan bij rest van de bevolking. Dat blijkt uit de resultaten van een grote immuniteitstest bij de medewerkers van het ZOL in Genk. Er is bovendien geen verschil bij personeel dat wel of niet met patiënten in contact kwam. De enige factor die kans op antistoffen en dus corona vergrootte, was het contact met een ziek gezinslid. Het ZOL is het eerste ziekenhuis dat op deze manier een immuniteitstest op zo'n grote schaal uitrolt. Maar wie antistoffen heeft maakt evenzeer nog kans om het virus op te lopen.