Rijverbod voor Truienaar na spectaculaire crash in Hasselt

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er in Limburg 14 verkeersdoden meer gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut VIAS. Vooral het aantal fietsers en motorrijders dat omkwam is gestegen. Volgens verkeersexpert Willy Miermans is de uitzonderlijke zomer één van de verklaringen voor het aantal dodelijke slachtoffers in Limburg.