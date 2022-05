- Het is een historische vergissing om de Spartacus tram van Hasselt naar Maastricht te begraven. Dat zegt verkeersexpert Willy Miermans. De Vlaamse regering koos vandaag definitief voor een bus in eigen bedding tussen de Limburgse hoofdplaatsen.- De voormalige kok van Stadt van Luyck in Sint-Truiden neemt in Hasselt het sterrenrestaurant De Vork van Luc Bellings over. Bellings geeft zijn ster terug en stopt ermee. In Sint-Truiden krijgt restaurant Aurum in het kasteel van Ordingen zijn eerste ster.- In Diepenbeek komt een motorrijder om het leven bij een ongeval.- Nergens worden arbeiders zo goed betaald als in Limburg. Door de arbeidsmarktkrapte kunnen werknemers meer dan ooit kiezen voor wie ze werken.- En de klimaatcrisis is een nieuw speerpunt voor investeringsmaatschappij LRM die meer en meer een transformatiemaatschappij wordt.