Rode Kruis kampt met tekort aan bloeddonoren

Steeds meer mensen volgen een EHBO-cursus om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood. Maar weet u hoe u moet reageren als een peuter het slachtoffer wordt van een ongeval? Of zou u een baby kunnen reanimeren als dat nodig was? In Hasselt organiseert het Huis van het Kind EHBO cursussen voor ouders met kinderen tussen nul en drie jaar. Want ook bij baby's is zo'n cursus van levensbelang.