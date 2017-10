Rommelmarkt Bommershoven opgeschrikt door overlijden

In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk werd vandaag een buikvliesoperatie gehouden onder het goedkeurend oog van zo'n 150 chirurgen van over de hele wereld. Twee chirurgen namen de leiding in het operatiekwartier, terwijl de rest volgde via een verbinding in de aula van het ZOL. De techniek om buikvlieskanker te bestrijden, die vandaag werd toegepast in het Genkse ziekenhuis , behoort tot de absolute wereldtop.