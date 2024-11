Ruben Lemmens en Laurence Libert over Amerikaanse verkiezingen

Maasmechelaar Andy Pieters volgt de Amerikaanse presidentsverkiezingen vandaag vanop de eerste rij. Pieters is in de VS als internationaal waarnemer. Hij bezoekt vandaag verschillende kiesbureaus in Washington DC en in de staat Virginia. Volgens Pieters is de opkomst in Virginia voorlopig groot. Heel wat Amerikanen komen zich vandaag nog registreren om te stemmen. Maar of dat overal in de VS zo zal zijn, is nog maar de vraag.