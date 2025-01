Ruben Lemmens (VKW Limburg): "8 op 10 ondernemers vreest gevolgen presidentschap Trump."

Gert Bervoets is manager van het jaar. De 54-jarige CEO van het logistieke familiebedrijf H. Essers is verkozen door een onafhankelijke jury en de lezers van Trends magazine. Bervoets werkt al sinds 2002 bij het logistiek bedrijf, en is sinds 2014 CEO van H. Essers. Het familiebedrijf is uitgegroeid tot een grote Europese speler met 7.500 medewerkers. Het is de tweede keer dat Bervoets genomineerd was voor de award, maar de eerste keer dat hij de prestigieuze prijs ook wint. De jury loofde vooral zijn bevlogen leiderschapsstijl, zijn strategisch inzicht, zijn aandacht voor innovatie, zijn focus én daadkracht.