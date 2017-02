Rusthuis verhuist 210 bejaarden

Heel wat zwaar zieke Limburgers die in behandeling zijn in een ziekenhuis over de grens, bijvoorbeeld dat van Maastricht, zijn ongerust. Tot nu kregen zij door een overeenkomst tussen de Belgische, Nederlandse en Duitse verzekeringsinstellingen hun ziekenhuiskosten terugbetaald volgens de tarieven van het land waar ze in behandeling zijn. Maar vanaf juni stopt die regeling. Limburgse patiënten krijgen vanaf dan veel minder geld terug of ze moeten kiezen voor een behandeling in ons land.