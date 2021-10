Sancties voor langdurig zieken lokken kritiek uit

"De dood bespreekbaar maken is niet simpel, maar het belangrijk om goed na te denken over hoe je het laatste stuk van je leven nog wil leiden." Woorden van Joke Bossers, expert palliatieve zorg. Nadenken over je levenseinde is volgens haar niet deprimerend, maar geeft heel wat mensen net hoop omdat ze niet enkel nadenken over medische beslissingen maar ook bekijken wat ze nog willen doen in het leven en met wie ze nog belangrijke gesprekken willen voeren. Morgen is het de internationale dag van de palliatieve zorg, een moment dat gebruikt wordt om deze zorgvorm extra in de picture te zetten.