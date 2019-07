Sauwens en Steegen ieder 3 jaar burgemeester in Bilzen

Wie helemaal uit de boot valt in de nieuwe coalitie van Bilzen is de N-VA. En bij ons in de studio is komen aanschuiven een teleurgestelde Wouter Raskin, lijsttrekker van de N-VA in Bilzen. Zijn voormalige coalitiepartner Bruno Steegen (Beter Bilzen) gaat toch voor een bestuur 'samen' met Johan Sauwens (Trots op Bilzen) en dat ondanks z'n voorgaande uitspraken. "Ik heb Bruno (Steegen) altijd horen zeggen dat hij in geen geval in een schepencollege met Johan Sauwens zou stappen en dat hij de burgemeesterssjerp nooit zou delen", zegt Raskin. "Het verwondert mij dus dat hij vandaag op deze woorden terugkomt."