Sauwens en Steegen reageren op uitspraken Maggie De Block

Als Raf Terwingen CD&V-voorzitter wordt, zal hij pleiten voor een paars-gele federale regering. Dat is de enige regering met een Vlaamse meerderheid, en paars-groen heeft die niet, zegt Terwingen. De CD&V is niet aan zet, volgens Terwingen. Het is aan de N-VA en de PS om hun verantwoordelijkheid te nemen. Want zowel in paars-geel als in paars-groen is de CD&V niet nodig, aldus de kandidaat-opvolger van Wouter Beke. Hij wil niet het vijfde wiel aan de wagen zijn en zo maar toe treden tot een coalitie.