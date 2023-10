Schilder Gideon Kiefer toont magie van Neerpeltse bossen in Kortrijk

In de tentoonstellingsruimte van PXL-MAD in Hasselt opent vanavond een bijzondere expo. 'A Bite of Knowledge' van kunstenaar Honoré d'O is een unieke en interactieve kunstinstallatie, die de bezoeker uitdaagt om in dialoog te gaan met zijn omgeving. Het werk wordt tijdelijk uitgeleend door het Gentse museum voor hedendaagse kunst SMAK. Ook kocht PXL-MAD een werk aan van wijlen kunstenaar Daan Gielis, dat een permante plaats krijgt in het gebouw.