Schimmel teistert gerechtsgebouw in Tongeren

De hele week verblijven acht Limburgse jongeren in Hoeve Genemeer in Beringen op een reboot kamp. Dat is geen gewoon jongerenkamp, maar een kamp voor gamers, georganiseerd door CAD Limburg, een hulpverleningscentrum voor mensen met een verslaving. De jongeren staan er stil bij hun gamegedrag en leren hun vrije tijd anders in te vullen. Gisteravond kwam een ex-gameverslaafde de jongeren vertellen hoe hij met zijn verslaving is omgegaan.