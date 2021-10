door Stef Van Chaze

Een middelbare school in Herk-de-Stad licht de ouders van haar leerlingen in over het gebruik van Snus. Snus is tabak in een klein zakje dat onder de bovenlip wordt gestoken. Vervolgens wordt er nicotine vrijgegeven. De school is bezorgd over gebruik het nieuwe middel bij jongeren. Daarom onderneemt de directie nu actie.