Schoolbesmettingen met corona in Zuid-Limburg

De voorbije 24 uur werden 108 nieuwe besmettingen gerapporteerd. "Het aantal nieuwe besmettingen lijkt gestabiliseerd te zijn. We zitten gemiddeld aan 120 nieuwe besmettingen per dag," vertelt viroloog Steven Van Gucht tijdens de laatste persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Vanaf volgende week, communiceert Sciensano met persberichten. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt verder. De voorbije 24 uur werden er 32 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. "De trend blijft dalend, en neemt zelfs af met drie procent per dag," zegt Van Gucht. Op dit moment liggen er nog 89 coronapatiënten op Intensieve Zorgen, waarvan 46 patiënten beademd worden. Ook die trend blijft dalend en neemt af met zes procent per dag. De afgelopen 24 uur zijn er tien coronapatiënten overleden. "We kunnen stellen dat de cijfers over het algemeen gunstig zijn, de meeste trends zijn dalend. Voor het eerst sinds half maart liggen er minder dan 500 patiënten in de ziekenhuizen en minder dan 100 mensen op de intensieve afdeling. Ook het aantal overlijdens neemt week per week af. We zien wel een stabilisatie in het aantal nieuwe besmettingen, maar dat is niet onverwacht: we testen meer, en hebben ook meer contacten en vrijheden. De versoepeling vertaalt zich voorlopig niet in een stijging in de ziekenhuiscijfers. We zijn dus niet verontrust. Maar we moeten wel voorzichtig blijven omspringen met onze nieuwe vrijheden," vertelt viroloog Steven Van Gucht.