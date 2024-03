Volgende week starten de werken voor de verbreding en vernieuwing van de spoorbrug over de Dominikanenlaan in Genk. Hierdoor zal de verkeersveiligheid, vooral voor de zachte weggebruikers, aanzienlijk verbeteren. De investering bedraagt bijna 1,6 miljoen euro, waarvan de stad Genk 55 procent voor zijn rekening neemt en Infrabel het overige deel. Woensdagavond 13 maart krijgen de buurtbewoners uitleg over het project en de werken tijdens een infomarkt. De huidige spoorbrug over de Dominikanenlaan heeft een beperkte breedte van 5,97 meter. Dit is vooral voor voetgangers en fietsers onvoldoende veilig. Aan de ene kant van het spoor bevindt zich de woonwijk Termien, aan de andere kant zijn er twee scholen. De nieuwe spoorbrug zal begin september klaar zijn en een vrije doorgang hebben van 11,65 meter. Dit is bijna een verdubbeling en zal de verkeersveiligheid ten goede komen. Er komen voet- en fietspaden met een normale breedte en de wagens zullen elkaar veiliger en vlotter kunnen kruisen. “We zijn zeer tevreden dat de brug wordt verbreed”, vertelt schepen Karel Kriekemans. “We realiseren zo een veilige verbinding voor de schoolgaande jeugd, bewoners en de toeristische fietsroute vanuit het centrum richting De Maten. In een volgende fase wordt de rotonde en de Slagmolenweg heraangelegd”. Omleiding voor wegverkeer, doorgang voor voetgangers en fietsers Om plaats te maken voor de nieuwe vloerplaat en de koker, die eind juni zal worden ingeschoven, moeten eerst de nutsleidingen worden verplaatst. Fluvius zal met deze werkzaamheden starten in de week van 11 maart. Aansluitend begint Infrabel met de voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe spoorbrug. Vanaf 18 maart kunnen er geen wagens en bussen meer onder de brug rijden en komt er een lokale omleiding voor het gemotoriseerd wegverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen altijd gebruik maken van een veilige doorgang naast de bouwput, uitgezonderd tijdens het plaatsingsweekend eind juni wanneer er uitzonderlijk ook ’s nachts zal worden gewerkt. Infomarkt Woensdag 13 maart organiseren de stad Genk en Infrabel van 18u tot 20u30 een infomarkt in basisschool De Schom. Buurtbewoners zijn van harte welkom en krijgen hier de nodige uitleg over de planning en uitvoering van deze werken die overdag zullen plaatsvinden.