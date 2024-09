door Dirk Billion

Kunstenares Lucy McKenzie heeft voor het eerst een solotentoonstelling in ons land. De Schotse, die al sinds 2006 in Brussel woont en werkt, is vanaf zaterdag te zien in het Hasseltse kunstencentrum Z33. Het is dé cultuurtip voor het najaar en de grootste naam die in de nieuwe vleugel 19 van Z33 al exposeerde.