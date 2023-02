En ook het Schlagerfestival staat voor de deur, want op 24, 25 en 26 maart zakken er duizenden mensen af naar Hasselt om te genieten van Vlaamse klassiekers. Het thema is alvast veelbelovend: 'Glitter and Glamour'. Om al in de sfeer te komen hebben zanger Luc Steeno en presentator van het Schlagerfestival Kürt Rogiers een plaatsje gekregen op de Walk of Fame aan de ingang van de Trixxo Arena. In Hollywood krijgen grote artiesten een ster, dat gebeurt dus ook in Hasselt.