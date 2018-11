Sil Janssen: 'Afrikaanse varkenspest komt zeker naar Limburg'

De fijn stofwaarden in Hasselt liggen deze week vijf tot zes keer hoger dan de Europese norm. De PVDA in Hasselt heeft op eigen initiatief een tiental fijn stofmeters gehangen in de stad en slaat alarm. Fijn stof leidt tot slechte luchtkwaliteit en is een stille moordenaar. Jaarlijks sterven 400.000 Europeanen - dat zijn er ruim 1000 per dag - door fijn stof en ongezonde lucht.