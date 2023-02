In Sint-Truiden is VillaVip op zoek naar een zorgkoppel om in één woning samen te wonen met tien bewoners met een beperking. De bewoners krijgen er begeleiding op maat en daar is een grote vraag naar, maar het aanbod van zorgkoppels is beperkt. Daarom organiseert VillaVip morgenavond een infomoment in Sint-Truiden om er hun werking te verduidelijken en zorgkoppels te overtuigen. Anouk Poets & Jordy Leijen zijn alvast overtuigd en wonen sinds een jaar samen met tien bewoners in Heppen, in Leopoldsburg is dat.