Sint-Franciscusziekenhuis bouwt nieuwe vleugel voor groeiende zorgvraag

Wanneer bedrijven mensen aanwerven die in het verleden kampten met een mentale aandoening, daalt het medicatiegebruik in het bedrijf. Dat blijkt uit grootschalig empirisch onderzoek van Universiteit Hasselt. "Mensen die in het verleden te maken kregen met mentale problemen en daarvan herstelden, herkennen sneller probleemsignalen bij hun collega’s en kunnen hen beter advies geven. Zo spelen ze een positieve rol op het mentale welzijn op de werkvloer", zegt doctoraatsonderzoeker Robin Clerckx van de onderzoeksgroep Economie en Beleidsmanagement (PEC) aan UHasselt. Voor dit onderzoek analyseerde Robin Clerckx grote datasets van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in Nederland. Het CBS verzamelt allerhande nationale statistieken zoals gegevens over het medicatiegebruik, persoonsgegevens en bedrijfsgegevens. "Al die data kregen wij volledig geanonimiseerd aangeleverd, waarna wij onderzochten welke impact het aanwerven van iemand met een verleden van mentale problemen heeft op het medicatiegebruik binnen een bedrijf. Uit onze analyse blijkt dat in één op de vier bedrijven met een gemiddelde grootte van 50 werknemers, het aanwerven van een manager met een geschiedenis in mentale problemen leidt tot het vermijden van één nieuw geval van medicatiegebruik. Dus betekent dat één persoon minder die begint met medicatie", zegt dr. Robin Clerckx. Signalen sneller herkennenDe onderzoekers zien ‘peer support’ als de meest waarschijnlijke reden voor de afname in medicatiegebruik. "Peer support is een begrip uit de geestelijke gezondheidszorg waarbij voormalige patiënten ingezet worden om nieuwe patiënten te begeleiden. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de Anonieme Alcoholisten (AA), waar mensen die eerder kampten met een alcoholverslaving andere personen ondersteunen die nu dezelfde uitdaging aangaan", zegt Robin Clerckx. "Bij mensen met een verleden van mentale aandoeningen geldt hetzelfde principe. Zij kunnen sneller signalen herkennen bij collega’s en gepaster advies geven, zeker als het gaat om leidinggevenden. Bijvoorbeeld, iemand die een burn-out heeft ervaren, zal die signalen sneller herkennen bij anderen en die personen proberen te helpen." Vooral in kleinere bedrijvenHet positieve effect van het aanwerven van mensen die in het verleden kampten met mentale problemen op het medicatiegebruik in een bedrijf, was vooral zichtbaar bij kleinere bedrijven. "Dat komt doordat collega’s in kleinere bedrijven meer direct contact met elkaar hebben. We vermoeden dat het effect ook in grote bedrijven speelt, maar dat dit voornamelijk op teamniveau plaatsvindt, wat moeilijker te observeren is. De menselijke interactie speelt dus een cruciale rol", zegt Robin Clerckx. Economische waarde"De resultaten van ons onderzoek hebben ons zeker verrast. Hieruit blijkt dat bedrijven geen schrik moeten hebben om mensen met een geschiedenis van mentale aandoeningen aan te werven. Sterker nog, de levenservaring van deze personen heeft net een economische meerwaarde voor zowel het bedrijf als de samenleving, en dat terwijl deze ervaringen traditioneel als negatief gezien worden", besluit Robin Clerckx.