Sint-Trudo Ziekenhuis bouwt nieuw verloskwartier met meer baden voor onderwaterbevallingen

In het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden wordt op dit moment een nieuw verloskwartier aangelegd, met drie baden voor onderwaterbevallingen. De vraag voor bevallingen onder water zou de laatste jaren sterk zijn toegenomen. Begin augustus moet het verloskwartier klaar zijn.

In het Sint-Trudo Ziekenhuis merken ze al een tijdje dat de interesse in onderwaterbevallingen opnieuw groeit. Christine Cardinaels (zie foto, links), hoofdvroedvrouw in het Sint-Trudo Ziekenhuis, ziet dan ook enkele voordelen bij onderwaterbevallingen: “Uiteraard is er het pijnstillend en relaxerend effect van het warme water voor de mama”, zegt Cardinaels. “Naast het fysische voordeel, merken we ook dat de sfeer bij een onderwaterbevalling heel anders is. Wanneer de vrouw in arbeid is, zitten we rond het bad en is de betrokkenheid van de partner groter."

Minder bij eerste bevalling

De meeste onderwaterbevallingen gebeuren wel pas bij een tweede of derde kindje. “Er zijn bij een eerste bevalling heel wat vrouwen die gebruik maken van het bad tijdens de arbeid, maar uiteindelijk wel op het bed bevallen, in een meer gecontroleerde omgeving”, aldus Cardinaels.

Volgens gynaecoloog dr. Senne Knaepen (zie foto, rechts) is het in sommige gevallen nodig om de baby beter te kunnen monitoren. "Dat zijn zaken die bij een onderwaterbevalling niet altijd kunnen.”, aldus dr. Knaepen. Hij verwijst ook naar een mogelijke knip: “Episiotomie wordt enkel gedaan wanneer het nodig is voor moeder en/of kind om de bevalling te bespoedigen, maar is iets wat in het bad niet kan. Kortom, een onderwaterbevalling kan een heel mooie ervaring zijn voor moeder en kind, maar zeker bij een eerste, doorgaans moeizamere bevalling, is het niet altijd aangewezen.”

(Foto: Ontwerp van de nieuwe verloskamer in het Sint-Trudoziekenhuis)