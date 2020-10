Sint-Trudo-ziekenhuis en Jessa laten bezoek toe bij Covid-patiënten

Het gaat niet goed met de coronacijfers in Limburg. Het aantal besmettingen blijft alarmerend hoog en ook de ziekenhuisopnames blijven toenemen. "Het virus vertraagt niet. Als de huidige trend aanhoudt, kan de kaap van de 2.000 patiënten op intensieve zorgen bereikt worden binnen zeven dagen. Dat is de maximumcapaciteit in onze ziekenhuizen," waarschuwt viroloog Steven Van Gucht.In de periode van 20 tot 26 oktober raakten gemiddeld 15.316 Belgen per dag besmet met het virus. In diezelfde periode testten dagelijks gemiddeld 3.489 Limburgers positief. In de Belgische ziekenhuizen worden momenteel 6.187 bedden ingenomen door mensen met Covid-19. Daarvan liggen er 1.057 op intensieve zorgen. In de Limburgse ziekenhuizen liggen op dit moment 223 coronapatiënten. 54 van hen liggen op de afdeling intensieve zorgen. In de periode van 23 tot 29 oktober overleden er 12 Limburgers aan het virus. De besmettingsgraad is gestegen naar 1,14. Dat wil zeggen dat 1 besmet persoon op zijn beurt ten minste meer dan 1 andere persoon zal besmetten. Het virus wint dus nog steeds terrein in onze provincie.