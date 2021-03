Vanaf volgend jaar kunnen patiënten in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden bezoek krijgen van hun huisdier. Het ziekenhuis start binnenkort met de bouw van een buitenpaviljoen, waar de patiënten op een veilige manier hun hond of kat kunnen ontvangen. De oplevering is voorzien in het voorjaar van 2022. Volgens projectverantwoordelijke en psychologe Nele Kerkhofs is het idee ontstaan onder het personeel van het onco- en palliatief team (zie foto) in Sint-Trudo. “Als psychologe sta ik vaak in contact met oncologische patiënten die een zware tijd doormaken. Een suggestie die we van verschillende patiënten kregen, is de grote wens om hun huisdier te kunnen zien tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. De patiënten halen veel troost uit zo’n bezoek”, vertelt Kerkhofs. “Daarnaast zijn mensen ook bezorgd over hun huisdier, dat hen mist. Ook het afscheid nemen van hun trouwe viervoeter in de laatste fase van hun leven kan een heel groot verschil betekenen voor mensen. We hebben dit een paar keer kunnen opzetten voor patiënten in een buitenomgeving, maar dat is natuurlijk niet in elk seizoen praktisch te regelen.” Buitenpaviljoen De mosterd voor het project werd gehaald in het UZ Brussel, waar huisdieren nu al op bezoek kunnen komen in Villa Samson pal naast het ziekenhuis. “Het paviljoen dat we in Sint-Truiden gaan bouwen bestaat uit een aparte ruimte die volledig ingericht en verwarmd is. Zeg maar een ‘outdoor living’ in de binnentuin van het ziekenhuis”, vertelt Nele Kerkhofs. “De absolute voorwaarde was om een veilige omgeving te creëren die voldoet aan alle nodige hygiëne- en onderhoudsvoorschriften. Door deze ontmoetingsruimte in een buitenpaviljoen in te richten, kan dat gegarandeerd worden. Daarnaast is er is ook rekening mee gehouden dat we bedlegerige patiënten vlot tot daar kunnen brengen.” Onder andere Fighters Against Cancer heeft zich geëngageerd om z’n opbrengsten naar dit project te laten gaan. “Ook andere sponsors hebben zich al aangediend en daar zijn we enorm dankbaar voor. We merken dagelijks hoe belangrijk het voor het welbevinden van patiënten is dat ze liefde en warmte krijgen. En daarin heeft ook een huisdier zijn plaats”, besluit Kerkhofs.