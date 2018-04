Sint-Truiden heeft hinder door werken in het centrum achter de rug

Elk jaar belanden tienduizenden dieren in een asiel. Vlaams Dierenminister Ben Weyts wil dat er minder huisdieren terecht komen in asielen en lanceert daarom een huisdierencampagne gericht op de (kandidaat-)eigenaars. “Dieren zijn geen zakken chips, die je uit de rayon plukt in de supermarkt”, zegt Weyts. “Bezint eer ge met dieren begint”. Elk jaar belanden er tienduizenden dieren in een asiel omdat de eigenaars niet meer voor hen willen of kunnen zorgen. Er zijn veel baasjes die een dier in huis halen in een impulsieve bui. Na een tijdje zijn ze uitgekeken op het dier en zijn ze niet meer bereid om het dier de volledige zorg te geven. “Jammer genoeg zijn er nog veel mensen die dieren als wegwerpproducten behandelen”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Kandidaat-eigenaars moeten zich goed bewust zijn van alle verantwoordelijkheden die ze samen met een dier in huis halen”. Weyts lanceert nu een huisdierencampagne. In 2016 was er al een campagne rond honden en katten en dit keer ligt de focus op een andere categorie populaire huisdieren: knaagdieren (hamsters, cavia’s, muizen, prairiehonden, degoes, …). De campagne heeft een sensibiliserend luik, met filmpjes die digitaal gelanceerd worden. De filmpjes draaien rond Het Geslacht Cnaegh: een familie cavia’s met verschillende karaktertjes en verschillende noden. De campagne gebruikt herkenbare situaties om (kandidaat-)baasjes met de neus op de feiten te drukken. De campagne heeft ook een informatief luik, met handige huisdierenfiches die terug te vinden zijn op www.huisdierinfo.be. In de fiches kan je lezen wat verschillende populaire huisdieren allemaal verlangen van hun baasjes en wat er allemaal nodig is om goed voor hen te zorgen. Voor wie goed geïnformeerd en helemaal klaar is om een dier in huis te halen, heeft Weyts nog een extra tip: neem ook eens een kijkje in het asiel. “Mijn eigen kat en hond komen ook uit een asiel en daar hebben we nog geen moment spijt van gehad”, lacht Weyts.