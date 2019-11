Sint-Truiden krijgt zorgcampus op oude ziekenhuissite

De overlast van de eikenprocessierups zal volgend jaar in onze provincie even groot zijn als dit jaar. Dat blijkt uit het eerste evaluatiemoment tussen het provinciebestuur, de Limburgse gemeenten en het provinciaal natuurcentrum. Omdat het probleem dit jaar zo groot was, waren gemeentebesturen genoodzaakt om de nesten van de rupsen op te zuigen of weg te branden. Maar dat is bijzonder kostelijk. Naar volgend jaar toe moet er een gecoördineerde aanpak komen. Alleen hoe deze er moet uitzien, weet op dit moment niemand.