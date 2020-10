- Belgische coronapatiënten worden overgebracht naar ziekenhuizen in Duitsland. Met bijna 10.000 nieuwe besmettingen per dag en nu al meer dan 3.000 coronapatiënten in de ziekenhuizen zullen er in eigen land niet genoeg bedden zijn.- Na twee jaar is er een doorbraak in het onderzoek naar de hoevemoord in Elen. Het gerecht pakt de 65-jarige man van het slachtoffer op. Hij wordt verdacht van moord op de 61-jarige Gerty Vanhoef.- Het parket doet verder onderzoek naar de menselijke resten die in het Plinius Park in Tongeren gevonden zijn. Volgens de eerste vaststellingen gaat het mogelijk om oudere overblijfselen.- Prins Laurent zegt dat zijn deur altijd openstaat voor prinses Delphine. Laurent bezocht in Tongeren het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden.- En de Truiense kunstenaar Tom Herck verwerkt de botten van dinosaurussen in zijn schilderijen.