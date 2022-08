Sint-Truiden zet stap richting autoluwe binnenstad

De politie LRH heeft nog geen boetes uitgeschreven voor automobilisten of zwakke weggebruikers die zich niet aan de regel van 20 kilometer per uur houden binnen de Kleine Ring in Hasselt. Het was niet de bedoeling om een heksenjacht te houden, alleen flagrante overtreders worden bestraft. Bijna twee weken na de invoering van het woonerf in Hasselt, blijft het wennen. Er zijn voor- en tegenstanders. De signalisatie is verbeterd. Maar veel automobilisten weten gewoon nog altijd niet dat ze binnen de Kleine Ring maar 20 kilometer per uur mogen. Bijgevolg rijden ze ook harder. Daar is dus voor het stadsbestuur werk aan de winkel.