Slagbomen in provinciehoofdplaats verhogen parkeerdruk voor niet-Hasselaren

Het Agentschap Wegen en Verkeer start vrijdag 12 april na de avondspits met een asfaltvernieuwing op de E314 in Genk. De snelweg tussen Genk-Oost en Genk Centrum, in de richting van Lummen, wordt dan één nacht afgesloten. De rechterrijstrook tussen complex 32 en 31 vertoont regelmatig putten en is na tussentijdse herstellingen toe aan een meer structurele vernieuwing. Daarom wordt de asfalttoplaag vervangen en zijn er nieuwe markeringen voorzien. Er is een omleidingsroute voorzien via Oud-Waterschei die met de letter L wordt aangeduid. Die leidt het verkeer van afrit 32 Genk-Oost op de Europalaan naar de Wiemesmeerstraat, André Dumontlaan en Onderwijslaan naar Genk Centrum. De werken worden uitgevoerd tussen vrijdagavond 21u en zaterdagochtend 8u.