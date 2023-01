- In Herk-de-Stad en Heusden-Zolder woon je het best volgens een vastgoedanalyse van Immoweb. Een analyse die rekening houdt met betaalbare oppervlakte én de duurtijd van het openbaar vervoer tot Hasselt.- Hoe minder alcohol we drinken, hoe beter. Dat zegt gastro-enteroloog van het Sint-Trudoziekenhuis Jochen Nijs. Alcohol heeft geen enkel positief effect op onze gezondheid. Integendeel. - De werking van de voedselbank in Sint-Truiden ligt stil na een gesprongen waterleiding. - Een pasgeboren geitje is in een plastic zak gedumpt aan de voordeur van een huis in Lanaken. - En goede voornemens eindigen 12 januari al in de prullenmand. Volgens psycholoog Uschi Poesmans uit Bilzen zijn ze te vaag of te onrealistisch.