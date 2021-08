Sluipweg tussen Zonhoven en Genk wordt opgebroken en omgevormd tot natuurverbinding

De overstroming van de Maas zorgde voor een enorme ravage boven én onder de waterspiegel aan het veerpont. De afgelopen weken gebeurden in opdracht van De Vlaamse Waterweg al tal van inspecties onder en boven water om de schade in kaart te brengen. Vandaag is er duidelijkheid over de timing van de herstelwerken. "Het veerpont, dé verbinding tussen beide Limburgen, is te belangrijk om lang buiten gebruik te zijn", bevestigt minister Peeters. "Daarom zetten we alles op alles om het het veer in de week van 30 augustus terug te openen voor alle verkeer." Deze week was er nog een overleg tussen De Vlaamse Waterweg en Fluxys. Die laatste is nu akkoord om de aanzet van de veerstoep meer landinwaarts en dus dichter naar hun leiding op te schuiven. "Er worden nu plannen getekend om de veerstoep 5m of 7,5m landinwaarts te laten starten", zegt minister Peeters. Het startpunt en de helling bepaalt het laagste punt van de veerstoep. Op het laagste punt komt er een nieuwe damwand in een U-vorm. De damplanken die hiervoor nodig zijn worden nu verzameld en voorbereid om deze dan midden volgende week ter plaatse te brengen en te heien. "Eens deze damwand is geheid, we mikken op de week van 23 augustus, wordt dan gestart met de betonneringswerken van de helling. Als deze betonneringswerken klaar zijn, zijn er nog een aantal dagen uithardingstijd nodig (tussen de 4 en 7 dagen). Dus in de week van 30 augustus, afhankelijk van hoe vlot de werken verlopen, kan het veer terug in dienst", zegt minister Peeters. De minister benadrukt ook dat het mogelijk is dat het veer de eerste dagen enkel fietsers zal overbrengen en daarna opengesteld zal worden voor het gemotoriseerd verkeer.