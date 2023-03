- De crisis in het Vlaams parlement blijft aanhouden. Ook na het debat over het stikstofakkoord is pijnlijk duidelijk dat N-VA en cd&v niet snel tot een akkoord zullen komen. Vrijdag is de nieuwe deadline. - De oppositie reageert intussen staalhard en eist het ontslag van de regering.- Supermarktketen Delhaize informeert haar werknemers dat ze alle 128 winkels in eigen beheer wil overdragen aan zelfstandigen. In Limburg gaat het om vijf winkels. Het personeel reageert verrast en legt het werk neer omdat ze vrezen voor hun toekomst. - In Genk vindt de beurs Verruim Je Horizon plaats voor jongeren uit de praktische richtingen van het laatste jaar secundair onderwijs.- En eregast Koningin Mathilde geniet van het dansgala Time To Dance samengesteld door Peltenaar en sterdanser Wim Vanlessen.