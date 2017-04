Snel en veel openbaar vervoer kan fusie Hasselt Genk doen slagen

Tijdens het weekend van 29 en 30 april zal het Agentschap Wegen en Verkeer de Kuringersteenweg richting Hasselt heraanleggen ter hoogte van het kruispunt met de Crutzenstraat. De aannemer zal het wegdek vernieuwen en de aanzet aanleggen voor de aansluiting met de busbaan achter de KMO-zone. Tegelijkertijd zal hij ook de middenberm in deze zone opbreken om in een latere fase opnieuw aan te leggen. Om de verkeershinder tijdens de winkeluren te beperken, starten de werken pas zaterdagavond om 20.00 uur. Hij moet ten laatste dinsdagochtend 2 mei om 06.00 uur klaar zijn. Om deze timing te kunnen halen, zal de aannemer ook ‘s nachts werken. Vanaf dinsdag 2 mei gaat de aannemer verder met de afwerking van de Crutzenstraat. Deze zou eind mei klaar moeten zijn. Door o.a. een aantal onvoorziene verplaatsingen van de nutsleidingen zijn de werkzaamheden 1 week vertraagd t.o.v. de originele planning. Verkeerssituatie De Crutzenstraat blijft enkel open voor het verkeer komende van de Kuringersteenweg. Voor wie de Kuringersteenweg wil bereiken geldt een omleiding via Kuringen Centrum. De bezoekers van de winkelzone kunnen de parking via de Herkenrodesingel blijven verlaten. Vanaf zaterdagavond 20.00 uur tot dinsdagochtend 2 mei kan het verkeer op de Kuringersteenweg, door middel van doorsteken in de middenberm, in beide richtingen over 1 rijstrook rijden. Vanaf dinsdagochtend zullen in beide richtingen alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn. Fietsers kunnen altijd langs de werfzone blijven rijden via bestaande of tijdelijke fietspaden en oversteekplaatsen.