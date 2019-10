Snelheidsduivels blijven ongestraft in Heusden-Zolder: trajectcontrole werkt niet

In de binnenstad van Hasselt geraak je dezer dagen bijna nergens meer met de auto. Wie niet in de file staat, moet vaak vele straten omrijden en wie op zijn bestemming is, vindt daar alsmaar vaker geen parkeerplaats in de buurt. Dat is allemaal geen probleem voor de verpleegsters van het Wit-Gele Kruis. Zij laten de auto aan de kant en rijden door heel Hasselt met de fiets, om tot 16 patiënten per dag te verzorgen. En de patiënten, die appreciëren de stiptheid.