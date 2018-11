Inge Moors wordt eerste gedeputeerde in Limburg en zo woordvoerder van de bestendige deputatie. Het provinciebestuur staat voor flinke uitdagingen en vecht om te overleven. De provincieraad wordt afgeslankt van 63 naar 31 raadsleden en er blijven nog 4 gedeputeerden over. De N-VA, die de provincie liever kwijt dan rijk is, stapt mee in de bestendige deputatie. Ook dat is onuitgegeven.