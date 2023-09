door Luc Moons

Spaas Kaarsen in Hamont-Achel wint de Ambiorixprijs 2023 van het VKW-Limburg. Het Limburgse familiebedrijf van de vijfde generatie produceert al 170 jaar kaarsen en realiseert een omzet van 140 miljoen euro, meer dan 85 procent daarvan in het buitenland. Er werken 350 mensen in de vestigingen in Hamont-Achel en Polen. De afgelopen 5 jaar groeide de omzet met meer dan 60 procent. Die sterke groei was één van de redenen van de jury onder voorzitterschap van professor Sleeuwagen om Spaas Kaarsen te bekronen met de Ambiorixprijs.