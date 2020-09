Spanje kleurt rood, terugkerende vakantiegangers moeten in quarantaine

Hebben we over een half jaar een vaccin tegen corona? Volgens virologen is dat best mogelijk. Althans als het vaccin de cruciale derde testfase, waarin het nu zit, doorstaat. Momenteel worden 9 mogelijke vaccins getest op mensen. Als de resultaten positief zijn, dan kunnen we over een half jaar beginnen vaccineren. Ons land krijgt dan 1,2 miljoen dosissen toegewezen en dat is lang niet genoeg voor iedereen. De overheid zal dus keuzes moeten maken: wie krijgt een vaccin en wie niet?