"Spartacus is niet dood en begraven"

De Spartacustramlijn Hasselt-Maastricht lijkt dood en begraven. Federaal minister van Mobiliteit Bellot heeft geen geld voorzien in het meerjareninvesteringsplan 2018-2031 bij het spoor voor het afschaffen van de spoorovergangen in Bilzen. Dat heeft de minister zelf geantwoord in het parlement op een vraag van het Bilzerse kamerlid Wouter Raskin. Het heeft er daarmee alle schijn van dat de tramlijn er nooit komt. En al zeker niet tegen 2023, zoals De Lijn beweert.