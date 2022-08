De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft afgelopen zaterdagnacht een 33-jarige man uit Bilzen betrapt op het rijden onder invloed van marihuana. Het is al de derde keer dat de bestuurder onder invloed van drugs achter het stuur wordt gevat. Zaterdagnacht controleerde een interventieploeg rond middernacht een bestelwagen op het Sint-Gertrudisplein in Bilzen. De bestuurder uit Bilzen had geen alcohol gedronken, maar een speekseltest tekende positief voor marihuana. Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Hij werd in 2018 ook al tweemaal voor dezelfde overtreding geverbaliseerd. De bestuurder zal zich opnieuw voor de politierechter moeten verantwoorden. De Bilzenaar kreeg ook een proces-verbaal omdat hij zijn identiteitskaart niet kon tonen en zijn veiligheidsgordel niet correct droeg. Dronken fietser zonder verlichting Later die nacht hield de politie op de Riemsterweg een fietser zonder verlichting tegen. De 23-jarige Bilzenaar bleek niet enkel zonder verlichting te fietsen, maar een alcoholtest wees uit dat hij 1,2 promille alcohol in het bloed had. Voor deze twee inbreuken kreeg de man een proces-verbaal.