Spectaculaire beelden: Steppers halen halsbrekende toeren uit op boogbrug in Tessenderlo

Hoe moeilijk het is om uit de armoede te ontsnappen, dat kan u voortaan zelf ervaren bij Avansa Limburg. De sociaal-culturele organisatie bouwde een escaperoom, die toont hoe het is om in armoede te leven. Meer dan 15.000 Limburgers, dat is 1 op 7, moet elke dag leven van een inkomen onder de Europese minimumgrens. Door de financiële drempel is het vaak moeilijk voor hen om deel te nemen aan sport en vrije tijd. De escaperoom wil Limburgse verenigingen confronteren met deze harde realiteit. En hen leren hoe ze kinderen en jongeren die in armoede leven een duwtje in de rug kunnen geven.