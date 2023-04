Spectaculaire beelden van afbraak brug in Beringen

Van vrijdagavond 21 april tot en met maandagochtend 24 april is afrit 26 Beringen van de E313 in de richting van Antwerpen gesloten. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) realiseert dan de aantakking van de E313 met de afrit. Verkeer rijdt om via complex 25a Tessenderlo. "Om de spitsstroken tussen Beringen en Ham te kunnen realiseren, zijn aanpassingen aan de complexen van Tessenderlo en Beringen noodzakelijk. Sinds 10 april passen we de afrit aan complex 26 Beringen aan in de rijrichting van Antwerpen," aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. "Vanaf maandagochtend beschikt complex 26 Beringen over een nieuwe afrit vanaf de brug van de Paalsesteenweg. We pasten het talud aan, plaatsten nieuwe vangrails en verplaatsten de openbare verlichting." Minderhinder-maatregelen: afrit 26 dit weekend afgesloten en snelheidsbeperkingOm de aantakking van de E313 met de afrit te realiseren, is de afrit van complex 26 afgesloten: vanaf vrijdagavond 21 april - 20 uur tot en met maandagochtend 24 april - 5 uur. Verkeer volgt de omleiding via complex 25a Tessenderlo. Doorgaand verkeer op de E313 ondervindt hinder door een snelheidsbeperking.Ook vernieuwde oprit richting Antwerpen in Beringen in juni klaarNog aan het complex 26 in Beringen vernieuwt AWV de oprit richting Antwerpen om aan te sluiten op de spitsstrook. De nieuwe invoegstrook loopt na de werken tot voorbij de brugpijler om daarna veilig aan te sluiten op de spitsstrook richting Antwerpen. Begin juni 2023 zal de oprit in Beringen één weekend afgesloten zijn.Geluidsmilderende ingrepen in Lummen starten: nachtwerk AWV treft op de E313 tussen Lummen en Ham ook milderende maatregelen om het omgevingsgeluid aan te pakken. In drie zones wordt het betonnen wegdek in beide richtingen voorzien van fijne groefjes om het rolgeluid te verminderen, volgens de innovatieve techniek ‘Next Generation Concrete Surface’ (NGCS).Tussen het Klaverblad Lummen en de brug van de N717 Gestelstraat/Voorstraat worden de komende twee weken die nachtelijke slijpwerken uitgevoerd op de E313. Daarbij zal vanaf woensdagavond 19 april 20 uur heel wat geluidshinder zijn voor omwonenden, en lokale hinder op de snelweg (mobiele werf).